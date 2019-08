Geruchten genoeg, beslissingen niet: nog geen duidelijkheid over Vlaamse formatie

Het blijft ook vrijdagmiddag opvallend stil rond de Vlaamse formatiegesprekken. Formateur en N-VA-voorzitter Bart De Wever sprak de voorbije dagen al met Open VLD, CD&V, SP.A en Vlaams Belang, maar wanneer de knopen worden doorgehakt, blijft onduidelijk.

De Vlaamse formatie kwam de voorbije dagen in een stroomversnelling. Formateur Bart De Wever sprak woensdag al met CD&V, SP.A ging donderdag langs en ook met de onderhandelaars van Open VLD is al gesproken, bevestigen bronnen. Vlaams Belang was donderdagavond aan de beurt.

Na afloop van die laatste ontmoeting trok de N-VA-top zich vermoedelijk terug voor overleg, al is dat niet bevestigd. De Vlaams-nationalisten lossen voorlopig niets. De Wever zou ook in de gesprekken met de andere partijen niet in zijn kaarten hebben laten kijken, valt te horen.

Wat met Vlaams Belang?

Nochtans gonsde het de hele dag van de geruchten dat De Wever Vlaams Belang de deur zou wijzen en daarna snel duidelijk zou maken met wie hij verder in zee wil. Maar dat gebeurde vooralsnog niet. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken verklaarde donderdagavond kort na afloop van de ontmoeting dat hij blijft hopen op een samenwerking met N-VA, en dat dat de enige manier is “om het signaal van de kiezer te honoreren”.

Intussen voerde Filip Dewinter de druk vrijdag in De Ochtend op Radio 1 nog wat verder op. Hij beloofde dat de extreemrechtse partij haar “duivels zal ontbinden in de oppositie” mocht De Wever voor een coalitie met SP.A kiezen. Op de Facebookpagina van Vlaams Belang circuleren affiches van een knipogende De Wever met de kopstukken van CD&V, Open VLD en SP.A, met de tekst “is dit wat de kiezer wou?”

Geen oppositietaal

Dat is allerminst een switch naar oppositietaal, zegt Vlaams parlementslid Chris Janssens, die mee onderhandelt voor Vlaams Belang. “Wij voeren in deze ongetwijfeld cruciale fase in de formatie ook via sociale media de druk op Bart De Wever op om de democratie te respecteren en dus de verkiezingsuitslag ook te vertalen in de regeringsvorming”, klinkt het. “Dat betekent op z’n minst een regering met de grootste partij en de grootste overwinnaar, die bovendien twee Vlaams-nationale bondgenoten zijn.”

Volgens Janssens tonen de reacties op de sociale media van zowel Vlaams Belang als N-VA “een grote eensgezindheid bij de basis over de zwart-gele as die het fundament zou moeten zijn van de volgende Vlaamse regering”. Welke richting het uitgaat, weten ze ook bij Vlaams Belang niet, maar de analyse dat ze er wellicht niet bij zullen zijn “is niet de onze”, klinkt het formeel.

Geen meerderheid

Feit is wel dat Vlaams Belang en N-VA samen geen meerderheid hebben, en dus noodgedwongen een derde partner moeten zoeken als ze samen in zee willen gaan. De andere mogelijke coalitiepartners blijven erbij dat ze een samenwerking met extreemrechts niet zien zitten. Daarom deden de voorbije dagen ook twee andere scenario’s de ronde: Bart De Wever zou nog twijfelen tussen een voortzetting van de Zweedse coalitie met Open VLD en CD&V, of een scenario waarin de christendemocraten worden ingeruild voor socialisten. SP.A-voorzitter John Crombez kreeg van zijn partij alvast het mandaat om met De Wever “over de inhoud te praten” mocht het zover komen.

Voor beide scenario’s valt iets te zeggen. Ideologisch lijkt een Zweedse coalitie logischer. Bovendien heeft ze een comfortabelere meerderheid in het parlement. De Bourgondische combinatie met SP.A en Open VLD heeft maar 64 op 124 zetels, maar zou federaal dan weer deuren kunnen openen voor een coalitie met PS en MR.

Wat met CD&V?

Als De Wever voor een Bourgondisch trio kiest, zoals hij ook in zijn eigen Antwerpen deed, dan valt CD&V voor het eerst sinds de paarse periode onder minister-presidenten Patrick Dewael en Bart Somers uit de boot. Volgens CD&V-jongerenvoorzitter Sammy Mahdi moet er vooral “zo snel mogelijk een nieuwe Vlaamse regering komen, met zo weinig mogelijk gekibbel”. Of zijn partij daar bij moet zijn of niet, laat hij in het midden. “Ik ben ervan overtuigd dat een oppositiekuur niet automatisch een goede zaak is. Het vernieuwingsproces staat daar los van”, klinkt het. Maar “CD&V beslist best op basis van de inhoud, met een christendemocratische bril”, vindt Mahdi.

Verwacht wordt nu dat N-VA de komende uren of dagen de knopen doorhakt.