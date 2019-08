Handelsoorlog van Trump met China duwt ook Brusselse beurs diep in het rood

De Europese beurzen gingen vrijdag dieprood het weekend in. Op de Brusselse aandelenmarkt eindigde de Bel20-index 3,14 procent lager op 3.613,00 punten, meteen de zwaarste terugval dit jaar. Van de twintig aandelen die meetellen voor de berekening van de graadmeter hielden alleen Telenet, Cofinimmo en Proximus het hoofd boven water.

De boze geest op de beursvloer was andermaal de Amerikaanse president Donald Trump, die het handelsconflict met China weer op scherp stelde door bijkomende heffingen op de import van Chinese goederen in de VS in te voeren. Bovendien worden de gesprekken tussen beide landen pas in september hervat.

Het grootste dagverlies bij de elitewaarden op de Brusselse beurs was voor ING, dat 5,97 procent extra terugviel tot 9,25 euro. De waarschuwing van topman Ralph Hamers dat de lage rente op de bank weegt, bleef nazinderen.

Barco, argenx, Solvay en Aperam verloren eveneens meer dan 4 procent. Barco zakte 4,80 procent tot 182,40 euro, Argenx werd 4,64 procent bijgeknipt tot 127,40 euro. Solvay gleed 4,62 procent weg tot 90,36 euro. En Aperam liet 4,04 procent liggen bij een slotkoers van 20,42 euro. Degroof Petercam had zijn koersdoel voor deze laatste trouwens herleid van 32 euro naar 25 euro.

Op de tweede rij kreeg Greenyard een optater van 16,61 procent tot 2,69 euro. Dat kwam door een bericht in de krant De Tijd, waaruit bleek dat topman Hein Deprez ook problemen heeft met zijn plantageproject.

ArcelorMittal deed het evenmin goed met een verlies van 6,64 procent bij een slotkoers van 13,35 euro. De staalgroep leed in het tweede kwartaal een verlies van 447 miljoen dollar en dreigt nog meer nadelige gevolgen te ondervinden van de handelsoorlog tussen de VS en China.

Een bescheiden winst was er bij de grote waarden alleen voor Telenet, dat 0,35 procent won bij een slotkoers van 45,74 euro. Cofinimmo en Proximus eindigden status-quo op respectievelijk 120 euro en 26,26 euro.

Op de tweede rij presteerde Titan Cement goed. De Griekse onderneming sloot 2,55 procent hoger af op 19,28 euro.