Van een toptransfer gesproken: Claude Makélélé gaat na Eupen bij Chelsea aan de slag

Chelsea heeft vrijdag Claude Makélélé aangesteld als “sportieve mentor” van zijn jeugdwerking, zo maakten de Blues bekend op hun website. De Franse oud-international was tot midden juni van dit jaar hoofdtrainer van Eupen.

Na zijn ontslag bij Eupen, waar Makélélé bijna twee jaar aan de slag was, bleef de voormalige topverdediger als verantwoordelijke voor sociale projecten actief binnen de Qatarese Aspire Foundation die Eupen in handen heeft. Nu gaat hij zich dus over de jeugd van Chelsea ontfermen. “Hij zal voornamelijk op ons trainingscentrum in Cobham actief zijn, maar ook spelers bezoeken die eigendom zijn van Chelsea maar op uitleenbasis elders voetballen”, klinkt het op de website van de topclub uit de Premier League.

Makélélé, die als voetballer in actie kwam voor zowel Real Madrid, PSG als Chelsea, is niet het eerste clubicoon dat tot de staf van Chelsea toetreedt. Eerder deze zomer werden Frank Lampard als coach en Petr Cech als technisch adviseur binnengehaald.