Prostituee (27) vrijgelaten na incident met afgebeten oor, vriend blijft in cel

De Haan - De Brugse raadkamer heeft een 27-jarige Nederlandse prostituee onder voorwaarden vrijgelaten in een onderzoek naar oplichting en slagen en verwondingen. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Haar 25-jarige vriend, die het oor van een klant uit De Haan afbeet, blijft wel een maand langer in de cel.

De feiten speelden zich op zaterdagavond 29 juni af in de woning van het slachtoffer. De man uit De Haan had een afspraakje geregeld met een Nederlandse escortdame. Ter plaatse kwam het echter tot een hevig conflict met de prostituee en haar vriend. Tijdens die schermutseling beet die vriend een aanzienlijk stuk uit het oor van de klant. Het slachtoffer kreeg ook rake klappen. Het oor kon niet meer opnieuw worden aangenaaid.

Het is niet helemaal duidelijk waarom de situatie zo uit de hand liep. Volgens het slachtoffer probeerde O.D. hem een oor aan te naaien door onmiddellijk na de betaling met een smoesje te verdwijnen. De verdachten beweren dan weer dat de klant zonder toestemming van de prostituee bepaalde handelingen eiste.

Beide verdachten werden begin juli door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van oplichting en opzettelijke slagen en verwondingen. M.S. wordt ook verdacht van het vergemakkelijken van prostitutie, omdat hij als chauffeur optrad voor zijn vriendin. Het gerecht onderzoekt ook of het stel in aanmerking komt voor enkele gelijkaardige feiten van oplichting in het Kortrijkse in 2018. Ook in die zaken liep een afspraakje op een sisser af en werden de klanten fysiek aangevallen.