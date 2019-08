Child Focus lanceert oproep voor vermiste tiener in Brussel: wie zag Amir (17)?

Brussel - Child Focus, de organisatie voor vermiste kinderen, heeft vrijdag een bericht verspreid waarin informatie gevraagd wordt over de 17-jarige tiener Amir Amar. Die is sinds maandag 29 juli verdwenen in Brussel.

De jongen is 1,70 meter groot, is slank gebouwd en heeft kort krullend zwart. Toen hij verdween droeg hij een te grote zwarte pullover met een capuchon waarop een tekening of tekst staat, een zwarte lange broek en zwarte schoenen van het merk Nike.

Wie informatie heeft over Amir Amar, wordt verzocht contact op te nemen met Child Focus op het telefoonnummer 116 000.