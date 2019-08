De uitdaging was nog niet groot genoeg: Stef wil hoge berg in Nepal beklimmen zonder zuurstof, ook al is zijn onderbeen verlamd

Kampenhout -

Voor Stef Wolput is geen berg te hoog. Dat bewees hij al in het verleden. Zijn volgende uitdaging is de beklimming van de Manaslu in centraal Nepal, de achtste hoogste berg ter wereld (8.163 meter). En deze keer neemt hij geen extra zuurstofflessen mee. Klein detail: Stef heeft een verlamd onderbeen.