Piloot omgekomen na crash blusvliegtuig in zuiden van Frankrijk

In het departement Gard, in het zuiden van Frankrijk, is vrijdag een brandblusvliegtuig neergestort. Dat is vernomen van de brandweer. De piloot is daarbij om het leven gekomen, aldus de prefectuur.

De crash deed zich voor in de gemeente Générac. Sinds begin deze week zijn daar meer dan 600 hectare in vlammen opgegaan. Volgens de burgemeester zijn de branden aangestoken. Een twintigtal huizen is geëvacueerd.

De Tracker is het kleinste model van brandblusvliegtuigen, met een capaciteit van 3.600 liter. Aan boord was alleen de piloot.