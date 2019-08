Arbeiders hebben hilarische manier om stevigheid van brug te testen: “Lijkt me wel riskant”

Arbeiders hebben hilarische werkwijze om stevigheid van brug te testen: “Lijkt me wel riskant” Video: SWNS via Reuters

Uittesten of een voetgangersbrug wel stevig genoeg is? Daar hebben deze werklui in het Engelse Cornwall wel een zeer atypische manier voor gevonden. In een groep van ongeveer een tiental arbeiders besluit op de miljoenenbrug te stappen en… te springen. Tot hilariteit van een ooggetuige die het tafereel kon vastleggen met haar smartphone.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de brug die normaal gezien volgende week open zou gaan voor het grote publiek. Maar om zichzelf er toch van te verzekeren dat de constructie stevig is, hadden ze dus deze vreemde werkwijze gepland. Emma Knight kon haar ogen nauwelijks geloven toen ze de arbeiders bezig zag. “Dit is een erg professionele manier om het te testen of de brug veilig is”, zei ze met een flinke dosis sarcasme. “Wat als de brug was ingestort? Dit lijkt me toch wel riskant.”

De arbeiders mochten na hun sprongetjes opgelucht ademhalen: de brug bleek intact te zijn. De gloednieuwe Tintagel Bridge bevindt zich op 57 meter hoogte en zal op 9 augustus opengaan. Het prijskaartje: ruim 5 miljoen euro.

