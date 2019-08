Recordhoeveelheid ijs gesmolten op Groenland: “Dit is alarmerend”

Wie aan Groenland denkt, begint spontaan te bibberen van de kou en ziet een ijslandschap voor zich. Een wereld van verschil met hoe het er nu echt aan toe gaat. Door een hittegolf smelt het ijs er aan een recordtempo weg. “Dit is alarmerend”, zegt glacioloog Harry Zekollari (TU Delft).

Nu de hittegolf bij ons nog slechts een verre herinnering is, is het aan Groenland om te zweten. De temperaturen piekten op 25 graden Celsius, en hebben als gevolg dat het ijs er ongezien snel aan het smelten is. Zelfs op plekken op grote hoogte, waarvan wetenschappers tot nog toe dachten dat ze veel te hoog lagen om te smelten. “Dit is alarmerend, niemand had zoiets verwacht”, zegt de Nederlandse glacioloog Harry Zekollari (TU Delft) bij VRT Nieuws.

Volgens het Deens Meteorologisch Instituut (DMI) ging er donderdag 11 gigaton ijs verloren, of 11 miljard ton, het hoogste dagtotaal ooit. Dat is het equivalent van 4,4 miljoen olympische vijftigmeterzwembaden.

LEES OOK. Zonder klimaatverandering was hittegolf in juli 1,5 tot 3 graden minder heet uitgevallen

Het dagrecord komt er nadat er in heel de maand juli al 197 gigaton ijs was afgesmolten. Glacioloog en klimaatwetenschapper Ruth Mottram van het DMI tweet dat het smeltseizoen de komende maand wel milder zal worden, maar dat er de komende dagen toch nog warme temperaturen verwacht worden. Zaterdag voorspelt het DMI een maximumtemperatuur van 18 graden in Groenland.

For those keeping track, this means the #Greenland #icesheet ends July with a net mass loss of 197 Gigatonnes since the 1st of the month. https://t.co/Qgwj6WtUzF — Ruth Mottram (@ruth_mottram) August 1, 2019

Aangenomen wordt dat het smeltseizoen niveaus zal halen die in het recordjaar 2012 werden opgetekend. “Wat we nu zien gebeuren, hadden we volgens langetermijnprojecties pas voor de tweede helft van deze eeuw verwacht”, aldus Zekollari.