Indrukwekkend: fotograaf heeft het geluk erg zeldzame vogel “met prehistorisch uiterlijk” te kunnen filmen

Je moet er bijzonder veel geluk voor hebben, maar deze natuurfotograaf is het toch mooi gelukt. Eind vorige maand kon Mark Williams een schoenbekooievaar filmen in de buurt van het Victoriameer in Oeganda. Een erg indrukwekkend beeld, mede door zijn “prehistorische” uiterlijk, aldus de fotograaf. Vooral zijn enorme bek valt op, waarmee het dier makkelijk vissen en andere prooien uit het water schept. Naar schatting zouden er nog maar 2.500 exemplaren van de vogelsoort in het wild rondlopen.