De superflik die eigenlijk jarenlang een meester-spion was: deze man doet Spaans establishment op zijn grondvesten schudden

Wie is de volgende en wie was allemaal op de hoogte? Dat vraagt Spanje zich af na de onthullingen over een voormalige superflik. José Manuel Villarejo bespioneerde met een netwerk van mollen en illegale telefoontaps de concurrenten van zijn rijke ‘klanten’. Het hele establishment lijkt zijn diensten te hebben gebruikt. Van de politiek en het koningshuis tot de haute finance. Deze week werd de op een na grootste bank van Spanje aangeklaagd. Elk gesprek met hen heeft hij opgenomen. Al zegt dat hij het niet voor het geld deed, maar in opdracht van een geheime politie-eenheid.