Gents biotechbedrijf haalt 35 miljoen op voor lancering schimmelbestrijder voor groenten en fruit

Gent / Zwijnaarde - Het Gentse biotechbedrijf AgroSavfe heeft 35 miljoen euro opgehaald bij nieuwe en bestaande aandeelhouders. Dat geld zal voornamelijk worden gebruikt voor de commer­ciële lancering van BioFun 1, een ecologische schimmelbestrijder voor planten en groenten.

Planten en groenten op een ecologische manier beschermen tegen ziekten en plagen, dat is het doel van AgroSavfe. Het Gentse biotechbedrijf werd in 2013 opgericht als een spin-off van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en is nog steeds gevestigd in het technologiepark in Zwijnaarde. Tegen 2022 wil het evenwel eerst Amerika en nadien Europa veroveren.

BioFun 1

AgroSavfe wil dat doen met BioFun 1, een product dat groenten en fruit zoals aardbeien, komkommers en tomaten moet beschermen tegen schimmels. Daar is geld voor nodig. Bij twee eerdere ophaalrondes werd 16 miljoen euro verzameld en recent kwam daar 35 miljoen euro bij. “Dat geld zal worden gebruikt voor de ontwikkeling, goedkeuring en commercialisering van BioFun 1”, zegt de Franse CEO Patrice Sellès, die sinds vorige maand in dienst is van het bedrijf. Sellès benadrukt dat de biologische producten van AgroSavfe even goed werken als de chemische variant. “Dat blijkt uit heel veel testen. Het is bovendien beter voor het milieu en de mens. We willen ook samenwerken met de voedingsindustrie, want we zijn ervan overtuigd dat we er mee voor kunnen zorgen dat eten langer goed blijft. Zo gaan we voedselverspilling tegen.”

Net als de buren van ­Ablynx laat AgroSavfe zich inspireren door lama’s. “We kijken welke antilichamen een lama aanmaakt als we het dier inspuiten met een schimmel. Die antilichamen maken we nadien na in het labo en fermentoren. Wat boeren uiteindelijk op hun veld sproeien, heeft niets met lama’s te maken”, zegt Sellès.

Gezonde mensen

Ablynx werd voor 3,9 miljard euro verkocht aan het Franse Sanofi. Is een dergelijke overname ook de ambitie van Patrice Sellès? “In de farmaceutische sector gaat veel meer geld om dan in de landbouwsector”, zegt de nieuwe CEO van Agro­Savfe. “Mijn visie is dat we ervoor moeten zorgen dat mensen niet ziek worden. Dan moeten we die ook niet genezen. Ik wil AgroSavfe groter maken en iedereen toegang geven tot gezonde voeding.”

Uniek

Sellès pendelt voorlopig nog tussen het Zwitserse Bazel, waar hij woont, en Gent, maar heeft zich wel al een beeld van onze stad kunnen vormen. “Met haar kanalen en geschiedenis is Gent een prachtige stad. Bovendien zie je in Amerika wel dergelijke clusters van biotechnologie, maar in Europa is een site als deze uniek. De wetenschappelijke community zorgt echt voor de groei van bedrijven.”