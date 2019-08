Officiële afwezigheidscijfers tonen aan: de meeste klimaatspijbelaars kwamen uit Gent, Mortsel en Leuven

Gent / Leuven / Mortsel - In verhouding tot het aantal leerlingen dat in elke gemeente school loopt, had Gent de meeste klimaatspijbelaars, gevolgd door Mortsel en dan Leuven. Dat blijkt uit de officiële afwezigheidscijfers die Vlaams N-VA-parlementslid Koen Daniëls bij onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) opvroeg. “Jammer dat schooldirecties spijbelen hebben gelegitimeerd.”

Dat Mortsel in die statistieken opduikt, hoeft niet te verbazen: daar zat organisator Anuna De Wever immers op school. De klimaatspijbelacties gingen begin januari van start, waarbij er elke donderdag werd betoogd voor het klimaat. Volgens de opgevraagde statistieken waren tijdens de tweede klimaatmars in januari bijna 16.000 leerlingen afwezig van school.

In dat cijfer zitten voor alle duidelijkheid ook leerlingen die om andere redenen afwezig waren, uitgezonderd leerlingen die thuisbleven wegens ziekte. Ter vergelijking: vorig schooljaar – toen er van klimaatspijbelen nog geen sprake was – bleven op een gemiddelde donderdag in januari zo’n 7.000 leerlingen afwezig.

In verhouding tot het aantal leerlingen dat in elke gemeente school loopt, waren in verschillende Brusselse gemeenten (Etterbeek, Sint-Agatha-Berchem en Koekelberg) het meeste scholieren afwezig tijdens de klimaatbetogingen in januari. Wat steden betreft, spant Gent de kroon. Daarna volgen Mortsel en Leuven.

Foto: BELGA

“Spijbelen is ernstig”

“Het is problematisch dat schooldirecties spijbelen hebben gelegitimeerd door de afwezigheid van hun leerlingen onder meer in te schrijven als afwezig wegens persoonlijke redenen”, zegt N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniëls. “Daardoor krijgen jongeren én ook hun ouders geen problemen met hun schooltoelage, of worden ze door het Centrum voor Leerlingenbegeleiding niet om uitleg gevraagd. En dat kan niet de bedoeling zijn. Spijbelen is ernstig, moet vermeden worden én de juiste consequenties krijgen. Leerlingen die afwezig zijn, heeft bovendien gevolgen voor de andere leerlingen, omdat lessen dan dubbel moeten worden gegeven.”

Daniëls vermoedt ook dat sommige scholen de afwezigheden voor de klimaatmars zelf helemaal niet hebben genoteerd. “Op sommige van die betogingen waren volgens de politie tegen de 30.000 scholieren. Die aantallen zie ik echter niet opduiken in de afwezigheidsstatistieken. Ook dat is niet ernstig, nu we vanuit het onderwijsveld zoveel tijd en energie steken in het bestrijden van spijbelen. ”