R. Kelly pleit onschuldig, maar blijft in gevangenis

De Amerikaanse zanger R. Kelly heeft vrijdag onschuldig gepleit voor het ronselen van vijf jonge meisjes om seks met hem te hebben. De rechter ging niet in op de vraag van zijn advocaten om de R&B-zanger voorlopig vrij te laten.

Dat het moeilijke tijden zijn voor R. Kelly, is een understatement. Er lopen twee gerechtelijke onderzoeken tegen de 52-jarige zanger, bekend van wereldhits als I believe I can fly en The world’s greatest. De zaak waarvoor hij zich vrijdag in New York moest verdedigen, draait rond beschuldigingen van vijf minderjarige meisjes die zeggen dat de zanger hen geïsoleerd heeft van hun familie en vrienden om tot in het extreme controle over hen te kunnen uitoefenen. Ze beweren dat ze zelfs toestemming moesten vragen om naar het toilet te gaan.

De zanger houdt vol dat hij niets verkeerds gedaan heeft en pleitte vrijdag onschuldig. Zijn advocaten vroegen daarop de voorwaardelijke invrijheidsstelling, maar daar ging de rechter niet op in. Kelly blijft dus in de gevangenis.

De andere zaak tegen Kelly speelt zich af in zijn thuisstad Chicago. Die zaak draait onder meer rond het produceren van kinderporno.