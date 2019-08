Tom Van Grieken (Vlaams Belang): “Ik snap niet waarom Bart De Wever overstag gaat voor een partijtje van dertien procent”

Vlaams Belang hinkt na een bewogen week op twee gedachten: hopen dat De Wever hen toch nog niet dumpt, of toch al voluit oppositie voeren? Hoe hard voorzitter Tom Van Grieken ook hoopt, het belet hem niet om de druk nog wat op te voeren. “De Wever staat voor een cruciale keuze: echte verandering of meer van hetzelfde. Kiest hij voor dat laatste? We hebben op 26 mei gezien wat dat geeft.”