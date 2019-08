Trump moet alweer op zoek naar nieuwe kandidaat om inlichtingendiensten te coördineren

Donald Trump moet alweer op zoek naar een nieuwe kandidaat voor de post van coördinator van de nationale inlichtingendiensten. De Amerikaanse president kondigde vorige zondag het vertrek aan van Dan Coats, die er op 15 augustus de brui aan geeft. Als opvolger schoof Trump het Republikeinse Congreslid en medestander John Ratcliffe naar voren, maar die heeft zich nu teruggetrokken uit het benoemingsproces.

Ratcliffe werd door de media “zeer onrechtvaardig” behandeld, schreef Trump vrijdag op Twitter. Volgens de Washington Post zou hij valse gegevens hebben verstrekt over zijn verleden als openbaar aanklager in Texas, om zo zijn ervaring inzake nationale veiligheid op te leuken. De New York Times berichtte dan weer dat intern meerdere Republikeinen opmerkingen zouden hebben gemaakt: Ratcliffe zou een te partijpolitiek profiel hebben voor de post van directeur van de nationale inlichtingendiensten. In de ogen van de Democraten had hij te weinig ervaring.

Ratcliffe heeft nu besloten Congreslid te blijven. Trump zal “binnenkort” bekendmaken welke nieuwe kandidaat hij naar voren schuift.

De directeur van de nationale inlichtingendiensten heeft de taak om de verschillende inlichtingendiensten van de Verenigde Staten te coördineren. Coats vervulde de functie sinds maart 2017, maar inhoudelijk lagen hij en Trump meermaals op ramkoers en de twee waren het vaak ook publiekelijk met elkaar oneens.