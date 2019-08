Birgit (17) bouwt haar hele huis na in het klein, zelfs de slepende deur van de woonkamer heeft ze nagemaakt

Tienen -

Een stoel amper zo breed als een duim. Of een deur – mét scharnieren – niet groter dan een hand. Het is geen wonder dat er al meer dan een half jaar werk is gekropen in het project van Birgit Merckx (17) uit Tienen. Zij bouwt haar eigen huis, inclusief alle spullen die erin staan, na in miniatuurversie. “Mama en papa mogen nu niets meer aanpassen aan het interieur.”