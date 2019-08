Dat scheelde niet veel: paniek op kermis wanneer enorme toren dreigt om te vallen op bezoekers

Grote paniek tijdens een kermis in de Mexicaanse stad Durango. Daar dreigde woensdagavond ei zo na een enorme toren om te vallen op de kermisgangers. Gelukkig waren de bezoekers zelf alert genoeg om een drama te voorkomen. Met een sterk staaltje teamwork konden ze de scheve toren tegenhouden en terug op zijn oorspronkelijk plaats zetten.

Desondanks stonden verschillende bezoekers doodsangsten uit tijdens het incident. Zo was aan de toren ook een kabelbaan met wagentjes verbonden waarin kermisgangers hadden plaatsgenomen. De mensen die hoog in de lucht hingen konden enkel hopen op een goede afloop. Mensen die wat lager bij de grond gingen, kozen ondertussen het zekere voor het onzekere. Zo valt op amateurbeelden te zien hoe een vrouw uit een wagentje probeert te glippen en daarbij de hulp krijgt om haar op te vangen.

Opvallend: volgens de organisatoren was het incident te wijten aan enkele kinderen in een van de wagentjes. “Ze lieten het karretje te heftig bewegen, waardoor het tegen de toren botste en die bijna omviel”, klonk het op sociale media. Desondanks bleken ook zij schuld te hebben aan het probleem. Een inspectie maakte onder meer duidelijk dat de toren onvoldoende was verankerd. Er vielen uiteindelijk geen gewonden.

bekijk ook

Kermisgangers beleven nachtmerrie wanneer delen van attractie plots loskomen tijdens rit: 28 gewonden

Ritje in kermisattractie gaat gruwelijk mis: meisje valt naar beneden

Dramatisch: kabel breekt bij attractie in pretpark