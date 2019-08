Elise (20) verloor 40 kilo in zes maanden tijd: “Vroeger werd ik gepest, nu krijg ik complimentjes”

Sint-Gillis-Waas -

Zes maanden later en 40 kilo minder. Het leven van de 20-jarige Elise Verhelst is niet meer hetzelfde. Een half jaar geleden liet ze een maagverkleining uitvoeren en nadat ze donderdag trots uitpakte met een voor- en nafoto op Twitter, wordt ze overspoeld met complimenten. “Mensen zien me nu als een andere persoon. Dat vind ik wel jammer.”