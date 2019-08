“Dood van aapje was onvermijdbaar”: Pairi Daiza eist 50.000 euro van man die hen blijft beschuldigen van dierenmishandeling

Dierenpark Pairi Daiza heeft voor de tweede keer op rij een proces gewonnen tegen een man die het park telkens opnieuw van dierenmishandeling beschuldigt. “De herhaalde leugens vormen grote reputatieschade voor ons”, klinkt het bij Pairi Daiza, dat nu nog 50.000 euro eist.

Jean-Michel Stasse is de drijvende kracht achter de Waalse dierenrechtenorganisatie Wolf Eyes. In die hoedanigheid kreeg hij het al meermaals aan de stok met verschillende dierenparken, over hoe ze hun dieren behandelen.

Maar voor de tweede keer op rij is Stasse nu veroordeeld tot het verwijderen van elke negatieve commentaar over Pairi Daiza. In juni uitte hij op sociale media allerlei beschuldigingen over de manier waarop het park neushoorns hield, waarbij hij eigenaar Eric Domb ook rechtstreeks aanviel. Van de rechter moest hij al die publicaties verwijderen, en zich ook verontschuldigen. Stasse verklaarde daarop dat hij geen commentaar meer zou uiten over Pairi Daiza.

Tot twee weken geleden in het Waalse dierenpark de orang-oetanbaby Sungai overleed. Het babyaapje had een ernstige misvorming aan de kaak, waardoor het onvoldoende kon eten. Volgens Stasse was “Sungai een hongerdood gestorven”, zo postte hij online. Daarvoor is hij nu opnieuw veroordeeld, omdat Pairi Daiza de dood van het aapje op geen enkele manier had kunnen voorkomen. Van de rechter moet hij opnieuw alle publicaties daarover verwijderen, en mag hij die bewering ook niet op een andere manier herhalen.

Foto: Karel Hemerijckx

50.000 euro aan dwangsommen

Maar Stasse, die de voorbije dagen verklaarde dat hij monddood wordt gemaakt, zou nog niet aan alle voorwaarden hebben voldaan die hem waren opgelegd. Pairi Daiza heeft daarop een gerechtsdeurwaarder in de arm genomen, en eist van de man de betaling van zo’n 50.000 euro aan dwangsommen.

Volgens Pairi Daiza “veroorzaken de herhaalde leugens van Stasse een grote reputatieschade. Vandaar dat we geen andere keuze zien dan te eisen dat hij de dwangsommen betaalt die door de rechtbank zijn opgelegd.” Het Waalse dierenpark beklemtoont dat het geld van de dwangsommen aan wetenschappelijk onderzoek zal worden besteed.