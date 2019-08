Lola (16) overlijdt exact een jaar na aanrijding tijdens Chirokamp

Lola werd tijdens een Chirokamp in Nederland aangereden. Foto: Bert Jansen

Boutersem - Lola (16), het meisje uit het Vlaams-Brabantse Boutersem dat een jaar geleden tijdens een Chirokamp in Nederland is aangereden, is vrijdag na een lange strijd overleden. Dat meldt vader Dieter op zijn blog.

“Een jaar geleden startte deze blog, mede vanuit onze wil om jullie op de hoogte te houden van het gevecht dat Lola noodgedwongen, maar vastberaden, aanging”, schrijft vader Dieter. “Jullie vriendschap, onaflatende bezorgdheid en medeleven heeft ons verrassend diep geraakt. Jullie steun en aanmoedigingen gaven ons een krachtige warme gloed. Maar alle inspanningen, kunde, zorg en liefde van de wereld konden onze Lola niet helen. Al haar doorzetting, wilskracht en onvermoeibare pogingen ten spijt. De realiteit is gemeen en hard. Vrijdag 2 augustus is Lola in ons bijzijn overleden.”

De inwoners van Boutersem hebben doorheen het hele jaar meerdere acties op poten gezet om de jonge Lola te helpen. Twee maanden na het tragische ongeval organiseerden haar vriendinnen van Het Danshuis een gigantische benefiet met lokale handelaars en artiesten. Daarop volgden onder meer een spaghettislag van de Chiro-ouders, een benefiet van het kamerorkest Stringendo, en tal van individuele steunbetuigingen, acties en schenkingen.

LEES OOK. Vader van aangereden Lola: “Rijden mocht 85-jarige dader nog, maar voor de cel was hij te oud. Dat kan toch niet?” (+)

De familie wenst afscheid te nemen in intieme kring. Condoleren kan via www.pues.be. “Het leven is nooit meer geheel zonder Lola”, schrijft vader Dieter.