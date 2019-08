Wat is goed voor je baby? Jonge ouders krijgen praktische tips van Gezinsbond niet meer automatisch

Jonge ouders riskeren de informatieve tijdschriften van de Gezinsbond niet meer automatisch in de bus te vinden. Tot dusver kreeg de Gezinsbond de adresgegevens van de gemeenten. Maar steeds meer gemeentebesturen blazen die samenwerking op, uit schrik de privacywetgeving te overtreden.

Brieven aan jonge ouders, heet de reeks tijdschriften van de Gezinsbond, die automatisch in de brievenbus valt van alle Vlaamse ouderparen die een baby verwelkomen. De gratis magazines staan vol gezondheids- en andere praktische tips over hoe jonge ouders het best voor hun kindje zorgen.

Dat automatisme dreigt echter te verdwijnen. Na een negatief advies van specialisten van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) weigeren steeds meer gemeentebesturen de adresgegevens van jonge ouders – zo’n 63.000 adressen per jaar – aan de Gezinsbond over te maken. Volgens de VVSG moet de Gezinsbond bij het centrale Rijksregister van de federale overheid aankloppen.

In verkeerde handen

“Een erg vervelende situatie”, klinkt het bij de Gezinsbond. “We maken deze magazines sinds 1979, op uitdrukkelijke vraag van de toenmalige minister van Gezin, en we doen dit overigens ook op eigen kosten, zonder subsidies”, legt Anneke Blanckaert uit. “Al die tijd was er een goede samenwerking met de gemeentebesturen. Maar sinds de verstrengde privacywetgeving onlangs van kracht werd, zijn veel gemeentebesturen beginnen te twijfelen of dat nog altijd mag.”

De Gezinsbond blijft ervan overtuigd dat ze “niks illegaals vraagt van de gemeentebesturen. We hebben dat zelf ook zeer goed uitgezocht.” Toch weigeren steeds meer gemeentebesturen de gegevens nog langer over te maken, zeker nadat de VVSG vorige week een brief rondstuurde met als titel: “Waarom gemeenten niet moeten ingaan op de vraag van de Gezinsbond.” De VVSG vreest problemen voor gemeenten wanneer de overdracht van die adressen niet voldoende veilig gebeurt, waardoor die gegevens in verkeerde handen kunnen vallen.

Voor jonge ouders – die vaak met veel vragen zitten over wat goed is voor hun jonge spruit – is het afhaken van veel gemeentes een streep door de rekening. “Een recente enquête onder jonge ouders wees uit dat de tijdschriften erg geapprecieerd worden. Overigens: wie de tijdschriften liever niet ontvangt, kan zich heel eenvoudig uitschrijven”, zo zegt Blanckaert.

De Gezinsbond beklemtoonde vrijdag niet stil te zitten: “Er is al overleg geweest met minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) en Vlaams welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V) om toegang te krijgen tot het Rijksregister. Hiervoor is echter wetgevend werk nodig, wat vermoedelijk pas zal gebeuren wanneer de nieuwe regering aantreedt.” Iets wat niet op korte termijn wordt verwacht.

Jonge ouders die de tijdschriften niet in de brievenbus vinden, kunnen de nummers in tussentijd aanvragen via de website van de Gezinsbond, zo beklemtoont de organisatie.