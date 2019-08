Onbekenden hebben het witte bankje ter nagedachtenis van Arthur Vallina Griera (18) vernield, aan de abdij van Vlierbeek. De jonge chiroleider is op 6 januari overleden. Arthurs vrienden en moeder zijn diep gekwetst, maar zien geen kwaad opzet.

“Ik ga ervan uit dat het mensen zijn die niet wisten welke betekenis het bankje had”, reageert Arthurs moeder. “Ik kan me niet voorstellen dat iemand in staat is om ons zo bewust te ...