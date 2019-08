Clement ziet ondanks 6-0 nog werkpunten voor Club Brugge, STVV-coach Brys vraagt om versterking

Club Brugge heeft vrijdag met 6-0 gewonnen van STVV in de opener van de tweede speeldag in de Jupiler Pro League. David Okereke (16., 20.), Hans Vanaken (38.) en Percy Tau (43.) zorgden ervoor dat de wedstrijd al bij de rust gespeeld was. In de tweede helft maakten Dennis (72.) en Siebe Schrijvers (83.) de vernedering compleet.

Philippe Clement: “Ook dingen gezien die een pak beter moeten”

“Het doet deugd om de ploeg te zien schitteren. Dit is natuurlijk niet het STVV van vorig seizoen, voor mijn collega is het niet leuk om zoveel spelers te zien verliezen. Maar ik heb heel goeie dingen gezien van m’n ploeg, die een stap vooruit gezet heeft, dus dat is prima. Het samenspel tussen verschillende spelers was al beter. Maar ik heb ook dingen gezien die nog een pak beter moeten. En liefst snel want Dynamo kiev is een ploeg die op een hoger niveau als ons staat.

“Ik was geschrokken van de rode kaart van Openda, want als er nu één iemand is die nooit gemene tackles doet, is hij het. Maar als de VAR zegt dat het rood is, zal het wel rood zijn. Ik denk dat hij naar de bal wil gaan. Ik ken hem goed genoeg. Hij gaat geen spelers met opzet kwetsen.”

Hans Vanaken: “Moeilijk te zeggen na twee speeldagen of we sterker zijn geworden”

“6-0 heb ik inderdaad nog niet vaak meegemaakt. Het was weer een heel goeie wedstrijd, we hebben voortgebouwd op onze match op Waasland-Beveren. De eerste 10 minuten liepen we te veel achter de bal aan, we hadden het anders verwacht, maar erna kregen we de controle en hebben we hen niet meer in de match laten komen.”

Foto: Photo News

“Ik zit al aan drie goals in twee matchen. Normaal kom ik wat trager op gang. Maar nu ga ik wat vaker mee met die stilstaande fases en heb ik er al twee binnengekopt, hopelijk blijven de goals komen. Ruud trapt ze goed en we hebben nog meer kopkracht met Simon (Deli, nvdr.) en Mitrovic.

“Percy Tau was al erg sterk. Vorig jaar was hij al de beste speler in tweede klasse, dat zegt genoeg, dan kan je voetballen. Dat bewees hij ook op training de voorbije week, dus ik had er alle vertrouwen in. Zijn we nog sterker dit seizoen dan vorig seizoen? Dat is moeilijk te zeggen na twee speeldagen, maar het zit gewoon heel goed. We hadden goed gewerkt op automatismen. Met Percy is het misschien nog wennen qua looplijnen, de coach zal nog wel met hem apart praten daarover. Maar deze prestatie is al heel goed voor de tweede speeldag.”

Percy Tau: “Iedereen heeft mij fantastisch geholpen”

Foto: Isosport

Percy Tau had niet veel tijd nodig om zich te integreren bij Club Brugge. Hij was amper neergestreken in Westkapelle en speelde gisteren al meteen mee. Eén helft was genoeg om de meeste harten al te stelen.” Ik moet vooral de mensen van de club, de staf en mijn maats danken om mij zou goed te helpen en uit te leggen wat ze van mij verwachten.”Tau mikte een goede kans eerst nog naast maar kort voor de rust zorgde hij met een knappe lob voor 4-0. David Okereke fungeerde hierbij als aangever voor zijn kleine Zuid-Afrikaanse maat.Wie dacht dat Tau na de rust helemaal zou wegdeemsteren zat er compleet naast.Hij had nog een voet in de 5-0 en slalomde zich nog eens voorbije de Truiense defensie. Tijd om te gaan rusten na 81 minuten en een debuut dat kan tellen.”Ik ben bij dat ik hier ben”, glunderde Tau, vorig seizoen nog topscorer in 1B. “Ik wilde hogerop en dit is een echte topclub. Dinsdag spelen we bijvoorbeeld al Europees. Dat wordt moeilijker maar ik kijk er wel al naar uit.”

Marc Brys: “Iedereen ziet dat er stevige versterking nodig is”

“Het eerste kwartier hadden we de bal. We hadden heel goed veldspel en de opbouw was goed. En dan ja, uit het niets valt dat tegendoelpunt. Met Acolatse die de buitenspelval opheft, en dan weet je dat het moeilijk gaat worden. Club brugge pakt dan alles over en dan wordt het een beetje verzuipen. 6-0 is zeer pijnlijk, maar verdiend voor de tegenstander. Na rust zijn we totaal niet gevaarlijk geweest.

Foto: Isosport

“We ondergingen de wet van de sterkste, dat was op voorhand al geweten. Als je beide elftallen en budgetten met elkaar vergelijkt… ik kan niks op de jongens zeggen. Ze zijn begonnen zoals we wensten, veel tussen de linies, proberen Brugge op mindere puntjes te pakken, wat werkte. Alleen moet je dat concretiseren, dat is niet gelukt. en dan pak je een dom en vermijdbaar doelpunt.”

“De wakeupcall is voor het bestuur, ik ben met mijn selectie bezig. Ik vind dat m’n jongens dat niet verdienen. We hebben acht weken hard gewerkt en de situatie heeft ons gemanoeuvreerd tot een pandoering. Iedereen ziet wel dat er stevige versterking nodig is om een normaal seizoen te draaien, laat staan om de ambitie van PO1 waar te maken.”