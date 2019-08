COMMENTAAR. Ludo Vandewalle: “Club Brugge nu al beter dan vorig seizoen”

We weten het wel, dit STVV is nauwelijks een graadmeter. Voor de Japanse clubleiders van de Limburgse club kan de bolwassing als een wake-upcall gelden. De beste spelers laten vertrekken is voor een Belgische middenmoter geen ongebruikelijke zaak. Maar daar moeten wel vervangers voor gehaald worden. Anders dreigt een heel moeilijk seizoen. Marc Brys is een goede trainer, maar heeft geen toverstok.