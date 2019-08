Amerika en Rusland beëindigen kernwapenakkoord

De wereld is iets explosiever geworden. Het kernwapenakkoord, dat het einde van de Koude Oorlog inluidde, is niet meer. Ruim 30 jaar lang zorgde het zogeheten INF-verdrag ervoor dat Rusland en de VS geen kernraketten voor korte en middellange afstand naar elkaar konden afvuren. Maar vrijdag heeft Amerika zich na een eerdere waarschuwing definitief teruggetrokken. Het Witte Huis vindt dat Rusland het akkoord schendt. Gevreesd wordt nu voor een nieuwe wapenwedloop, deze keer met China als derde partij.

Rusland heeft een alternatief voorgesteld: een verbod op het plaatsen van dergelijke raketten in bepaalde regio's. Maar dat idee werd meteen afgeschoten door de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, die het voorstel "niet geloofwaardig" vindt. "Rusland is jarenlang raketten blijven plaatsen", zegt hij. "Terwijl het het INF-verdrag had moeten respecteren."