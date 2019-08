Gevangenisdirecteur wint proces tegen Justitie

Hans Claus, de directeur van de gevangenis van Oudenaarde, heeft voor de Raad van State gelijk gekregen in een geschil met zijn werkgever, de FOD Justitie. Die moet hem zo’n 7.000 euro omdat hij een tijdlang werd verplicht vanuit de gevangenis van Dendermonde te werken. Dat leidde onder meer tot een discussie over de verplaatsingsvergoeding. De Raad van State oordeelt nu dat Claus, die bekend werd wegens zijn kritische uitlatingen over ons gevangenissysteem, recht heeft op een schadevergoeding omdat hij onwettig naar de gevangenis van Dendermonde werd overgeplaatst. (wer)