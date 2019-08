“Onze levens waren niet meer te combineren”

Op zijn negentiende neemt wielergod Remco Evenepoel twee belangrijke beslissingen die zijn leven in een compleet andere richting duwen. Hij huurt voortaan een appartement in Monaco om daar te kunnen trainen in de bergen, én in onderling overleg werd de liefdesrelatie met vriendin Oumaïma Rayane verbroken. “Wie weet verzoenen we ons ooit, ja. Maar ik denk toch dat het heel moeilijk wordt.”