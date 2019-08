Favoriete wildrestaurant Albert Frère in handen van kleinzoon

Cédric Frère, Albert Frères 35-jarige kleinzoon die tot voor kort in de regentenraad van de Nationale Bank zetelde, heeft Au Sanglier des Ardennes gekocht, het favoriete wildrestaurant van de vorig jaar overleden Waalse miljardair. Dat schrijft de Franstalige zakenkrant L’Echo.

Het restaurant met gastenkamers in Viroinval, op een boogscheut van de Franse grens, sloot vorig jaar de deuren na 70 jaar activiteit, maar zou na renovatie een doorstart krijgen. De herberg – niet te verwarren met Le Sanglier des Ardennes van Marc Coucke (en met Wout Bru als chef) in Durbuy – had 20 jaar lang een Michelin-ster. De zaak was het favoriete wildrestaurant van de Waalse miljardair Albert Frère, zelf een begenadigd jager. Wanneer de zaak opnieuw opent en wie de keuken zal leiden, is nog niet bekend.(krs)