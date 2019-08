‘Gedupeerde’ Nyrstar-aandeelhouders vorderen honderden miljoenen van Trafigura

Een groep misnoegde aandeelhouders van de zinkgroep Nyrstar wil honderden miljoenen euro’s terugvorderen van de grondstoffenhandelaar Trafigura, de huidige eigenaar van de zinkgroep. Ze hebben daartoe een nieuw kort geding gelanceerd, aldus De Tijd.

De groep aandeelhouders voelt zich gedupeerd door de machtsgreep van Trafigura en de manier waarop die verlopen is. Ze laten zich bijstaan door de advocaten Laurent Arnauts en Robert Wtterwulghe van het kantoor WATT Legal. De advocaten dienden namens hun cliënten een klacht in bij de beurswaakhond FSMA en spanden een kort geding aan tegen Nyrstar.

De advocaten eisen onder meer de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder. Ook vragen ze de schorsing van een aantal beslissingen van de raad van bestuur van Nyrstar, over de uitvoering van het reddingsplan, tot 29 september. Laurent Arnauts laat alvast geen twijfel bestaan over het uiteindelijke doel: “We zijn vastbesloten door te gaan en Trafigura op een of andere manier een correctie of een schadevergoeding te vragen van meerdere honderden miljoenen euro’s, ten voordele van Nyrstar en/of de aandeelhouders.”(krs, blg)