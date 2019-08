Jongerenwerkloosheid in Brussel gehalveerd

De jeugdwerkloosheid in het Brussels Gewest is in zes jaar tijd gehalveerd en duikt voor het eerst onder de kaap van de 7.000 jongeren. Dat meldt Actiris, de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Waar Brussel vorig jaar nog 7.893 jonge werkzoekenden telde, zijn dat er nu 6.971. Dat komt neer op een vermindering van 11,7 procent.

Actiris-woordvoerder Jan Gatz schrijft die afname deels toe aan de intensieve inzet van de dienst op jongeren. Zo garandeert ze voor elke jongere die zich voor het eerst inschrijft, binnen de zes maanden een job, opleiding of stage. Actiris wil dit principe uitbreiden naar alle nieuw ingeschreven werkzoekenden, maar met een deadline van twaalf maanden.

In totaal telde het Brussels Gewest eind juli 87.735 werkzoekenden, wat overeenkomt met een werkloosheidsgraad van 15,6 procent. Vergeleken met juli 2013 is het aantal werkzoekenden met 23.477 personen of 21,1 procent gedaald.(dewo)