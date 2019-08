Kennedy-vloek slaat weer toe

Geld en roem maken niet altijd ­gelukkig. Daar weten de Kennedy’s alles van. Want weer heeft een familielid van gewezen president JFK in tragische ­omstandigheden het leven gelaten. Deze keer gaat het om de 22-jarige kleindochter van wijlen senator Robert F. Kennedy, de broer van de gewezen president.

Saoirse Kennedy Hill werd donderdag ­gevonden op het zes hectare grote familiedomein in Hyannis Port, Massachusetts. Ze was bewusteloos en in een soort van ­coma. De jonge vrouw is nog naar het ziekenhuis ­gebracht, maar daar is ze overleden. Hartstilstand, zo luidt de officiële doodsoorzaak. Maar volgens The New York Times, die een bron dicht bij de familie citeert, werd een overdosis drugs haar fataal.

Zware steen op de borst

Het was bekend dat de jonge vrouw al jaren gebukt ging onder zware psychologische problemen. In de schoolkrant van de Deerfield Academy schreef ­Saoirse een paar jaar geleden nog over hoe ze worstelde met depressies en over plots opkomende zelfmoordneigingen. “Het ­begon op de middelbare school en het zal voor de rest van mijn leven blijven. Erge aanvallen van ­verdriet, alsof er een zware steen op mijn borst drukt”, schreef ze. Een moedige ­getuigenis waarvoor ze ­nadien veel lof kreeg.

Intussen studeerde ze in Boston en deed ze vrijwilligerswerk. Maar de jongste maanden voelde de jonge vrouw zich weer slecht en sloot ze zich vaak af van de buitenwereld.

Toch had niemand ­verwacht dat het zo zou ­aflopen. ­“Onze harten zijn gebroken door het verlies van onze geliefde Saoirse. Haar leven was gevuld met hoop, beloften en liefde”, zei een familielid gisteren in een korte mededeling.

Voor de 91-jarige Ethel, grootmoeder van Saoirse en weduwe van Robert F. Kennedy, is het al het zoveelste familiedrama dat ze te ­verwerken krijgt. Maar dit overlijden zal extra diep op haar inhakken, gezien de uitzonderlijk goede band die ze had met haar kleindochter. “De wereld is vanaf vandaag een stukje minder mooi”, liet ze weten.