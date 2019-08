Anderlecht biedt 6 miljoen voor Roofe: “Hij is een type Aguëro”

De miljoenen van Santini vliegen alweer de deur uit. Anderlecht duwt door om spits Kemar Roofe (26) weg te halen bij de Engelse tweedeklasser Leeds. Paars-wit biedt 6 miljoen plus 500.000 euro bonus, maar onderhandelt nog over de betalingsmodaliteiten. Roofe is de beweeglijke aanvaller die Kompany zo graag wil. Dit weekend kunnen er al medische tests volgen.

De Engelse transfermarkt sluit donderdag al en aangezien Leeds nog een vervanger wil halen voor Kemar Roofe, moest Anderlecht nu een versnelling hoger schakelen. Bij Roofe kunnen alleszins veel kwaliteiten afgevinkt worden die Vincent Kompany zoekt. Het voorbije jaar ontwikkelde de spits zich bij Leeds onder de Argentijnse voetbalgoeroe Marcelo Bielsa en diens visie ligt niet zo ver van die van Guardiola en Kompany. Hoge pressing zetten, gaten trekken via looplijnen, werken zonder bal, intelligent de aanval mee opzetten… Roofe is met zijn 1,78 meter geen grote targetman, wel een flankaanvaller die is omgeschoold tot diepe spits.

De supporters van Leeds, dat vorig jaar derde werd in de Engelse tweede klasse, ­balen alvast dat hij vertrekt. De man met Jamaicaanse roots – het land waarvoor hij onlangs werd opgeroepen – scoorde vorig jaar namelijk vijftien keer in 34 matchen. Roofe wil zijn contract, dat nog één jaar loopt, niet verlengen, waardoor The Whites hem wel moeten verkopen.

Eigenlijk is Roofe een laatbloeier. Hij begon bij de jeugd van West Bromwich, maar daar brak hij niet door. Telkens werd hij verhuurd, de eerste keer zelfs aan het IJslandse Vikingur Reykjavik. Daarna volgden nog periodes bij Northampton, Cheltenham, Colchester en Oxford in de lagere reeksen. Veelal zonder succes, tot hij bij Oxford in de League 2, de vierde klasse, opeens goed was voor 31 goals en 14 assists. In de FA Cup werd zelfs Premier League-club Swansea uitgeschakeld door twee treffers van hem. Leeds kocht Roofe uiteindelijk in 2016 voor 3,2 miljoen euro.

Enkelblessure

Als de deal rondkomt, legt Roofe – een neef van de bekende Engelse singer-songwriter Jorja Smith – wellicht dit weekend al medische tests af bij Anderlecht. Paars-wit moet dan wel rekening houden met het feit dat de aanvaller nog steeds ­sukkelt met een enkelblessure. Die zal pas over ­enkele weken genezen zijn.

Laurens De Bock: “Roofe is type Aguëro”

Laurens De Bock speelt bij Leeds samen met Anderlecht-target Kemar Roofe. De ex-speler van Lokeren en Club Brugge kent Roofe dus goed. “Kemar Roofe is een goeie spits. Hij is sterk, maar ook vinnig en snel. Kemar is niet zo groot, maar toch erg balvast. In mijn ogen is hij een type Aguëro. Wat meer is: hij is ook een goedlachse gast. Sowieso zal hij goed in de groep liggen.”