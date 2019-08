Hein Vanhaezebrouck: “Coach bij Club? De helft van de fans heeft een probleem met mij. Dat is een beetje veel”

Hein Vanhaezebrouck (55). Iedereen heeft wel iets over hem te vertellen. En hij heeft ook over alles en ­iedereen iets te vertellen. De kampioenenmaker van AA Gent is, nu hij alvast in België een sabbatjaar neemt, een boeiende voetbalpersoonlijkheid die praat met kennis van zaken. Dat zal dit ­seizoen blijken uit zijn uiteenzettingen als analist. En dat blijkt nu ook uit dit interview.