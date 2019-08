Voor de liefde en de luwte: daarom wil Radja Nainggolan met Cagliari op zijn 31ste opnieuw tegen de degradatie gaan voetballen

Pour l’amour. Radja Nainggolan keert terug naar Ca­gliari. Het is de club waar hij vier jaar lang speelde, waar hij echt doorbrak en waar hij zijn vrouw Claudia ontmoette. Zij, 37 jaar oud, vecht tegen kanker. Een strijd die je het best voert in een vertrouwde omgeving. Voor Nainggolan – nog altijd maar 31 – lijkt er zo een einde te komen aan een blitzcarrière aan de absolute top van het voetbal.