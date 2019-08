Bölöni: “Lamkel Zé heeft ons simpelweg bedrogen”

Didier Lamkel Zétraint weer mee bij Antwerp, maar wie dacht dat de plooien zijn gladgestreken, heeft het mis. De 22-jarige Kameroener zal serieus in het gareel moeten lopen om opnieuw een plaats in het elftal af te dwingen.

“Hoe zijn terugkeer is verlopen? Correct. Hij heeft zich gedragen als een braaf kind”, zei coach Laszlo Bölöni gisteren. “Al het goede dat hij vorig jaar heeft laten zien, heeft hij eigenlijk weer verspeeld. Hij zal moeten bewijzen dat hij veranderd is.”

En er is nog werk aan de winkel, zo blijkt na zijn 37 dagen durende passage in de B-kern. “Didier kende allesbehalve dezelfde conditionele opbouw als de A-ploeg. Van de fysieke trainingen heeft hij tachtig procent gemist”, aldus Bölöni. “Op stage in Duitsland kregen we exact door hoeveel meters hij wel en vooral niet gelopen had. De ene keer speelde een opgezwollen enkel hem parten, dan was het weer zijn knie die pijn deed. Maar een halfuur later was er telkens geen vuiltje meer aan de lucht. Hij heeft ons simpelweg bedrogen. Voetbal is een ploegsport. Dan hoor je je naar bepaalde regels te gedragen.”