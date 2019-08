Gouverneur Puerto Rico stapt op, nog geen duidelijkheid over opvolger

De gouverneur van Puerto Rico Ricardo Rossello is vrijdag zoals aangekondigd opgestapt na massale protesten tegen zijn persoon. Partijgenoot Pedro Pierluisi werd aangesteld als opvolger, maar de Senaat heeft zijn nominatie nog niet goedgekeurd.

Rossello benoemde woensdag de staatssecretaris en partijgenoot Pedro Pierluisi als zijn opvolger. De Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde de nominatie van Pierluisi goed, maar de Senaat deed dat nog niet. De stemming zal pas volgende week plaatsvinden.

“Vandaag ben ik ingezworen als gouverneur van Puerto Rico”, liet Pierluisi weten op Twitter. Later verklaarde hij op een persconferentie dat hij erkende dat er een “juridische controverse” is, maar ook dat “de bevolking van Puerto Rico er zeker van kan zijn dat hun regering in goede handen is”.

Pedro Pierluisi. Foto: AP

Rossello kwam in het oog van een storm terecht nadat een centrum voor onderzoeksjournalistiek half juli de inhoud van gesprekken tussen de gouverneur en elf hooggeplaatste lokale (ex-)verantwoordelijken bekendmaakte. De twaalf lieten zich in een privégroep van de berichtendienst Telegram regelmatig laatdunkend uit over vrouwen en homoseksuelen en viseerden daarbij onder andere zanger Ricky Martin. De berichten dateren van eind 2018 en begin dit jaar.

Sindsdien werd er massaal geprotesteerd tegen de gouverneur en heel wat mensen kwamen op straat om zijn ontslag te eisen. De Democraat weigerde terug te treden maar kondigde wel aan dat hij zich volgend jaar niet opnieuw kandidaat zal stellen bij de verkiezingen. Dat bleek echter niet voldoende om de woede van het volk te koelen. Vorige week liet Rossello dan weten dat hij opstapt.

Hij kondigde eerder aan dat de Puerto Ricaanse minister van Justitie Wanda Vazquez hem zou opvolgen, maar zij liet weten dat ze “geen interesse” had.