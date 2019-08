Zwarte zaterdag op de Franse wegen: nu al files in de Rhônevallei

De eerste zaterdag in augustus is traditiegetrouw de drukste dag op de Franse wegen. Verkeersinformatiedienst Bison Futé verwacht flinke opstoppingen op weg naar het zuiden, maar ook terugkerend vakantieverkeer moet rekening houden met extreme drukte.

De grootste problemen worden voorzien op de A6/A7 (Autoroute du Soleil) tussen Lyon en Orange, de A9 Orange-Montpellier-Barcelona, de A10 van Poitiers naar Bordeaux en vandaar de A62 Bordeaux-Toulouse en de A61 Toulouse-Narbonne. Ook worden lange wachttijden verwacht voor de Mont Blanctunnel richting Italië.

Rond 6.30 uur is er al moeilijk verkeer met files in Frankrijk op de A7 Lyon - Orange richting zuiden. Daar staat in totaal al zowat 50 kilometer file: 32 kilometer file voor Saint-Uze en 10 kilometer file ter hoogte van Valence. Ook op de andere assen in Frankrijk is er al druk verkeer.

Elders in Europa

In Duitsland staat er 14 kilometer file voor Bad Reichenhall. Op de A3 en de A9 is het druk met meerdere kleinere files. In Zwitserland staat er een kleine file voor de Gothardtunnel. In Oostenrijk moet je 40 minuten geduld oefenen voor de Karawankentunnel.

Dit weekend begint in Italië ook de zomervakantie, dus ook daar wordt het druk, met name op de wegen naar het zuiden en naar de Noord-Italiaanse meren.

Touring verwacht de topdrukte pas tussen 9 en 15 uur. Voor de terugkeer is het vandaag een rode dag in Europa met piekuren tussen 11 en 18 uur.