Noord-Korea test opnieuw raketsysteem

Noord-Korea heeft zaterdagochtend vroeg opnieuw een nieuw raketsysteem getest. Volgens het staatspersagentschap KCNA heeft de leider Kim Jong-un de operatie zelf geleid.

Het gaat al om de vierde test van Noord-Korea in enkele dagen tijd. Vorige week had Noord-Korea al raketten afgevuurd als reactie op een gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de VS.

Twee andere raketten werden woensdag gelanceerd door Pyongyang als een test van een nieuw raketlanceersysteem, dat een sleutelrol moet vervullen in militaire grondoperaties. Vrijdagochtend volgde een derde rakettest.

VN-resoluties verbieden Noord-Korea ballistische raketten van korte, middellange en lange afstand te lanceren.