Vrijdag was slechtste beursdag van het jaar, en dat is de schuld van Trump

In Brussel heeft de Bel-20, de beursindex met de twintig steraandelen, vrijdag de zwaarste klap van het jaar geïncasseerd.

De daling met 3,14 procent was meteen de grootste sinds Sinterklaasdag 2018, toen de index 3,4 procent moest inboeten. En net als toen is de boosdoener de Amerikaanse president Donald Trump, die met enkele rake tweets het sluimerende handelsconflict met China weer liet opflakkeren, door bijkomende heffingen in te voeren op de import van Chinese goederen in de VS. Bovendien worden de gesprekken tussen beide landen pas in september hervat, en die periode van onzekerheid maakt de beleggers wereldwijd nerveus: Amsterdam, Londen, Frankfurt en Parijs noteerden gelijkaardige verliezen als Brussel.

Beterschap zit er dan ook niet snel in, zegt Danny Reweghs van Moneytalk. “De kans is groot dat augustus een slechte beursmaand wordt, waarin de koersen op meer dagen dan ons lief is in het rood gaan. Augustus is, meer dan juli, dé vakantiemaand in de VS. Veel handelaren zullen met vakantie zijn, wat de handel dunner en dus heftiger maakt. Uitkijken is de boodschap.”