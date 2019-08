Dode en meerdere gewonden, honderd gebouwen beschadigd na aardbeving Indonesië

De aardbeving die vrijdagavond lokale tijd de hoofdstad Jakarta op het Indonesische eiland Java trof, heeft een dodelijk slachtoffer gemaakt. Het gaat om iemand die een hartaanval kreeg tijdens de aardbeving. Vier mensen raakten gewond. Meer dan honderd gebouwen liepen schade op, aldus de autoriteiten.

Het geofysische instituut van Indonesië had een tsunamialarm afgekondigd voor het westen van Java en een deel van het naburige eiland Sumatra, maar dat werd korte tijd later opgeheven. In dezelfde regio, in de Straat van Soenda tussen Java en Sumatra, brak in december de vulkaan Anak Krakatau uit en veroorzaakte een tsunami. Daarbij kwamen zeker 437 mensen om het leven en raakten meer dan 14.000 mensen gewond.

Ring van Vuur

Indonesië ligt in de Pacifische Ring van Vuur, een hoefijzervormig gebied rond de Pacifische Oceaan. Daar zijn talloze vulkanen en jaarlijks duizenden, meestal kleinere aardbevingen. Ze worden veroorzaakt door de beweging van de aardplaten die daar botsen. Op 26 december 2004 veroorzaakte een beving met een magnitude 9,1 voor Sumatra een enorme tsunami. In de regio rond de Indische Oceaan vielen ongeveer 230.000 doden.