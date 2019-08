Technisch probleem op een van de drukste dagen van het jaar op Brussels Airport: vluchten zonder bagage vertrokken, vertragingen mogelijk

LEES OOK. Wat als jouw bagage niet is meegereisd? (+)

Tussen 6 en 9 uur zullen ongeveer 30 vluchten vertrekken zonder alle bagage, zo luidt het. Sommige vluchten vertrekken met een deel van de bagage, sommige volledig zonder. “Wij betreuren de situatie ten zeerste. Onze teams doen er alles aan om het systeem te repareren en de gevolgen voor de passagiers te beperken”, luidt het in de mededeling.

Normaal gezien moet het probleem rond 9 uur van de baan zijn, zo maken ze zich sterk bij Brussels Airport. “Dan zijn er nog vertragingen mogelijk, we hopen dat de luchthavenoperaties tegen de namiddag opnieuw normaal zullen verlopen.”

Het is een van de drukste weekends van het jaar op Zaventem: zaterdag worden 83.000 passagiers verwacht, zondag 89.000.

Due to technical problems with the baggage system at #brusselsairport, certain flights are leaving without baggage. Departing flights leaving after 9 am today can be delayed. We deeply regret this situation.