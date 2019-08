Stier doorboort man (26), slachtoffer overleden in ziekenhuis

Een 26-jarige man is overleden nadat hij op een festival in het Spaanse Pinoso (Alicante) werd doorboord door een stier. Alle festiviteiten werden afgelast en er werd een dag van nationale rouw afgekondigd.

De jongeman - Juan genaamd - was gepassioneerd door stierenrennen en -gevechten en miste geen enkel festival in de omgeving. Ook dat van donderdag in Pinoso, in het zuidoosten van Spanje, niet. Deze keer liep het echter fout, want kort nadat een stier tussen de honderden feestvierders werd losgelaten, draaide het dier om een nog onduidelijke reden volledig door. Juan werd doorboord.

De jongeman raakte nog op eigen krachten in een gezondheidscentrum even verderop en aanvankelijk leken de verwondingen mee te vallen. Omdat zijn toestand snel verslechterde, werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat Juan heel veel bloed verloor omdat er drie slagaders waren doorgesneden. Alles werd in het werk gesteld om de man te redden, maar tevergeefs.

Er werd een onderzoek geopend naar de feiten en Alle festiviteiten in Pinoso werden geschrapt. Er werd tot slot ook nog een dag van nationale rouw afgekondigd.