Romelu Lukaku stoeft met sprinttests bij Manchester United, maar moet filmpje snel weer offline halen

Romelu Lukaku meldde zich in afwachting van zijn verwachte transfer naar Italië gewoon bij Manchester United. Daar stonden er onder meer sprinttests op het programma. Lukaku zette er de tweede hoogste sprintsnelheid neer en deelde dat trots via Twitter. Ploegmaats Juan Mata en Luke Shaw konden erom lachen, Manchester United zelf blijkbaar iets minder.

Het begon allemaal met een foto die op de sociale media van Lukaku verscheen. De spits poseerde voor een selfie met een shirt van de LA Lakers aan, waarop een conversatie volgde met de account van het NBA-team. “Deal Done? Lukaku naar de Lakers bevestigd?”, vroegen ze zich daar al dollend af. Lukaku speelde het spelletje graag mee. “Ik ben klaar om de passes van LeBron James te ontvangen op de fast break, want hier denken ze dat ik traag ben.” Om even duidelijk te maken dat hij wel degelijk snel is, post hij vervolgens een filmpje waarmee hij de resultaten van de sprinttests bij Man United onthult. Lukaku klokte af op 36,25 km/u, enkel flankverdediger Diego Dalot deed met 36,43 km/u beter.

Lukaku apagou o Tweet mas a galera é rápida e já baixou o vídeo. pic.twitter.com/SgE1JryjcQ — Manchester United Brasil (@unitedbrazilian) August 2, 2019

Ploegmaats Juan Mata en Luke Shaw sprongen snel in de dans. Laatstgenoemde zette de laagste snelheid neer, tot jolijt van Mata. “Bedankt om de wereld eindelijk te laten zien dat ik sneller ben dan Luke Shaw”, aldus de Spanjaard. Shaw verdedigde zich door te stellen dat hij maar aan 70 procent liep.

Maar interne data delen wordt niet door iedereen geapprecieerd en het filmpje werd - allicht op vraag van Man United - snel weer van het account van Lukaku gehaald. Zoals vaker was het al wel opgepikt.

Ondertussen blijft Lukaku wachten op een doorbraak in zijn transferdossier. Zelf zou hij er al uit zijn met Juventus, maar het is wachten op een akkoord tussen Paulo Dybala en Manchester United. Diens makelaar zou stevige looneisen stellen, en dus moet er nog onderhandeld worden. Volgens Sky Sports-journalist Fabrizio Romano is de Argentijn ontgoocheld dat hij naar de uitgang word geduwd in Turijn. “Hij was ervan overtuigd dat hij zou blijven.”

