VN waarschuwt: “Mogelijk voor het einde van het jaar nieuwe golf van terroristische aanslagen”

Een nieuw rapport van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties schetst een zorgwekkend beeld over de dreiging van de extremistische terreurorganisaties en waarschuwt voor een nieuwe golf van aanslagen. “De huidige pauze van internationale terreur zou wel eens snel kunnen eindigen, mogelijk zelfs voor het einde van het jaar.”

Het kalifaat Islamitische Staat is zo goed als verslagen, zowel de taliban als Al-Qaeda en Boko Haram werden teruggedrongen… De wereldwijde jihadistische beweging kreeg de voorbije jaren heel wat klappen te verwerken, maar dat wil niet zeggen dat de dreiging voorbij is, zo waarschuwt de VN. “Er reisden ongeveer 30.000 buitenlanders naar het kalifaat. Zij zijn mogelijk nog in leven en strijdvaardig”, zo stelt een nieuw rapport van de Veiligheidsraad, opgemaakt met informatie van de inlichtingendiensten wereldwijd. “Sommigen zullen zich bij Al-Qaeda of nieuwere terreurorganisaties voegen. Sommigen zullen leiders worden en anderen radicaliseren.”

“Op geografisch vlak mag het kalifaat dan bijna niet meer bestaan, de onderliggende factoren die geleid hebben tot de opkomst van de terreurorganisatie zijn er wel nog. Hoewel er minder aanslagen zijn geweest sinds 2015 en 2016 - als de extremisten honderden mensen vermoordden in Frankrijk, België en Duitsland - blijft de dreiging voor Europa hoog.”

Volgens het rapport heeft ISIS nog tussen 50 en de 300 miljoen dollar inkomsten van het kalifaat over en wordt dat geld gebruikt voor propaganda om het imago van de terreurorganisatie hoog te houden. “ISIS zal het niet laten om internationale aanslagen te sponsoren en te faciliteren”, zo staat te lezen. “De huidige pauze van aanslagen zal daardoor mogelijk niet lang meer duren, mogelijk zelfs niet tot het einde van het jaar.”

Radicalisering gevangenen

Een van de grootste zorgen is de radicalisering van gedetineerden die geraakt worden door armoede, marginalisatie, frustratie en geweld. “En de nakende vrijlating van enkele van de eerste teruggekeerde Syriëstrijders is ook een uitdaging waar we voorstaan. Programma’s ter deradicalisering zijn niet altijd even effectief gebleken. De meest strijdvaardige militanten zitten langere celstraffen uit en komen nog niet meteen vrij, maar oefenen wel een gevaarlijke invloed uit op andere gevangenen.”

Terugkeer Syriëstrijders

De Europese lidstaten van de VN schatten dat ongeveer 6.000 burgers naar Irak en Syrië getrokken zijn om zich bij ISIS of andere terreurorganisaties te voegen. “Een derde daarvan werd gedood, terwijl een ander derde ter plaatse vastgehouden wordt of weer naar ergens anders is getrokken. Dat wil zeggen dat er tweeduizend of meer mogelijk naar Europa zullen terugkeren. Westerse landen zijn tot dusver niet geneigd om de Syriëstrijders te laten terugkeren, wetende dat ze een veiligheidsrisico inhouden en dat ze hen mogelijk niet kunnen vervolgen voor wat ze in het buitenland hebben gedaan.”