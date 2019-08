Belgische “mirakelvrouw” Marie Bastide haalt wereldnieuws: dit zegt de buitenlandse pers

Net als bij ons wordt ook in het buitenland met veel verbazing gereageerd op het verhaal van Marie ‘Corine’ Bastide, de 45-jarige vrouw uit Wanze (Luik) die zes dagen lang gekneld zat in haar wagen maar toch wist te overleven. Dit schrijven buitenlandse nieuwswebsites over de “mirakelvrouw”.

LEES OOK. Marie Bastide getuigt over de zes dagen die ze gekneld zat in wagen: “Denken aan mijn kinderen gaf me kracht om vol te houden”

“Dat ze nog leeft, is een mirakel. Zes dagen lag ze gekneld in haar wagen in een metersdiepe gracht. Zonder eten of drinken, tijdens de heetste dagen uit de Belgische geschiedenis”, luidt het in de Nederlandse krant De Telegraaf.

“Corine Bastide dronk regenwater uit een kauwgomdoosje om gehydrateerd te blijven tijdens de hittegolf”, schrijft de Britse krant The Guardian. De Britse openbare omroep BBC citeert dan weer uit haar interview in het ziekenhuis. “De eerste nacht bleef mijn gsm maar overgaan. Ik probeerde te antwoorden, maar dat lukte niet omdat mijn arm te veel pijn deed.”

“Terwijl de temperaturen in sommige delen van het land opliepen tot 41,7 graden Celsius, organiseerde haar familie zoekacties waarbij de deelnemers uitgerust werden met opsporingsfolders met haar foto en de nummerplaat van haar wagen erop”, aldus The Times.

Het nieuws bereikte ook de Verenigde Staten. “Mevrouw Bastide bleef achter nadat ze haar ruggenwervel blesseerde met een auto-ongeval”, schrijft ABC News. “Ze wist de autodeur te openen met haar voet en kon overleven door regenwater te drinken. Ze verklaarde dat ze kon volhouden door aan haar kinderen te denken.” Het Spaanstalige tv-netwerk Telemundo haalde de opvallendste passages uit haar interview: “Het moeilijkste was om met mijn rug op gebroken glas te liggen. Ik probeerde op te staan, maar ik had het gevoel dat mijn rug uit elkaar werd gescheurd.”

LEES OOK. Zes dagen in een autowrak in de hitte, zonder eten en drinken: hoe is het mogelijk dat Marie (45) dit overleefde? (+)

Volgens de Duitse RTL gaat het om “een wonder”. “Ze zat dagenlang vast, zonder eten of drinken of de kans om haar gsm te bereiken. Ze overleefde alleen door regenwater te drinken.” Het Franse La Voix du Nord spreekt dan weer van “een calvarietocht”. “Ik ben erg zwak en moe, ik heb maar weinig energie, maar ik ben blij dat ik leef”, zo wordt de vrouw geciteerd. “Het had veel erger kunnen zijn.”

Het Spaanse Noticias RTV laat Corine Bastide tot slot vertellen over haar redding: “Toen ik een auto hoorde bij de rotonde, riep ik om hulp. Ze riepen mijn naam. Ze wisten dat ik het was. Gelukkig.”