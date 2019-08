Schokkende beelden: 24-jarige jongeman hard aangepakt tijdens massale vechtpartij aan Antwerpse Sportpaleis

Antwerpen - De Antwerpse politie heeft een onderzoek naar poging tot doodslag geopend na een zware vechtpartij vlak bij het Sportpaleis. De feiten dateren al van twee weken geleden, maar sinds vrijdag circuleert er een video van de vechtpartij ook op sociale media. Let op: de beelden zijn niet voor gevoelige kijkers.

De vechtpartij vond plaats op zaterdag 20 juli, onder leden van de Tibetaanse gemeenschap. “We werden opgeroepen voor een banale vechtpartij”, zegt Sven Lommaert, woordvoerder van de Antwerpse politie. “Toen we arriveerden, was die al achter de rug. Al moesten er wel een paar gewonden met de ziekenwagen naar het ziekenhuis worden gebracht. Een dag erna kregen we de beelden al binnen en zijn we een onderzoek naar poging tot doodslag gestart.”

De meeste betrokken hebben de Belgische of de Franse nationaliteit, maar allemaal met Tibetaanse roots. “De dag ervoor had er een Tibetaans voetbaltoernooi plaatsgevonden en erna was er nog een afterparty geweest. Daar is de ruzie begonnen.”

Vooral een 24-jarige Fransman werd erg hard aangepakt, zo is te zien in de video. “Hij liep een gebroken neus en enkele kneuzingen op”, aldus Lommaert. “Maar als je de beelden ziet, besef je dat het erger had kunnen zijn.”

Er werden intussen al vier verdachten van de vechtpartij geïdentificeerd, onder wie zeker twee Belgen en een Fransman.