“Paul Pogba wil transfer forceren en daagt niet op voor oefenmatch Manchester United”

Romelu Lukaku mag/moet vertrekken bij Manchester United, maar ook Paul Pogba zou nog op een transfer azen. De middenvelder wordt al een hele zomer gelinkt aan een mogelijk vertrek en lijkt nu druk te zetten op de club om mee te werken. De Fransman daagde alvast niet op voor de oefenmatch tegen AC Milan in Cardiff.

Officieel liep Paul Pogba een lichte blessure op tijdens de laatste trainingssessie in Manchester, maar Daily Mail is zeker van zijn stuk: Pogba zat wél in de selectie, maar daagde simpelweg niet op voor de vucht naar Wales. Tot verrassing van ploegmaats en staf, aldus de Britse krant.

Pogba verklaarde in juni al dat hij klaar was voor een nieuw avontuur, maar Man United en trainer Solskjaer zien hem liever niet vertrekken. De laatste dagen wordt hij echter weer volop gelinkt aan Real Madrid. Makelaar Mino Raiola is momenteel druk bezig de transfer van Moise Kean van Juventus naar Everton af te ronden, nadien zou hij het wel eens de handen vol kunnen hebben met Pogba.