Mysterie rond verdwenen Brusselse nóg groter: nu ook tweede vrouw als mogelijk slachtoffer in beeld

Brussel -

Het mysterie rond Anna Neeft, een zwangere vrouw die in 1982 plots uit Brussel verdween, is nog groter dan gedacht. DNA-onderzoek moet uitwijzen of zij “Miss Molly” is, een lichaam dat meer dan dertig jaar geleden in Kansas vermoord werd teruggevonden. Maar de Amerikaanse politie houdt er nu rekening mee dat het ook om een andere Nederlandse vrouw kan gaan.