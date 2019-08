Bomaanslagen Bangkok: verdachten hebben banden met moslimseparatisten

De verdachten van de bomaanslagen in de Thaise hoofdstad Bangkok hebben banden met de moslimseparatisten in het zuiden van het land. Dat heeft de chef van de politie in Thailand zaterdag in Thaise media gezegd. Bij de reeks ontploffingen raakten drie mensen lichtgewond.

De politie pakte enkele uren voor de aanslagen al twee Thailanders uit het uiterste zuiden van het land op. Hun arrestatie gebeurde nadat er donderdag een bom was ontdekt die niet ontploft was.

Volgens politiechef Chakthip Chaijinda zijn de aanslagen van vrijdag vergelijkbaar met eerdere aanslagen in augustus 2016. “Het gaat vermoedelijk om dezelfde groep, maar deze keer hebben ze nieuwe leden ingezet die nog geen crimineel verleden hebben”, aldus de politiechef aan de Bangkok Post.

Separatistische rebellenbeweging

In het zuiden van Thailand is een separatistische rebellenbeweging actief. Het overwegend boeddhistische Thailand krijgt sinds 2004 af te rekenen met separatistisch geweld uit de islamitische provincies in het zuiden. De aanslagen, die minder talrijk zijn geworden sinds de staatsgreep in 2014, hebben al aan 7.000 mensen het leven gekost.